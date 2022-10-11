В Кремле отреагировали на объявление СБУ в розыск российских политиков Песков: в Кремле негативно оценили объявление СБУ в розыск российских политиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле негативно оценивают объявление Службой безопасности Украины в розыск российских политиков, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 10 октября СБУ внесла в список разыскиваемых около 700 российских политиков, чиновников и военных.

Негативно воспринимаем, — сказал Песков.

Служба безопасности Украины объявила в розыск представителя МИД России Марию Захарову. До этого в розыск был объявлен замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно базе данных ведомства, Медведев обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В списках разыскиваемых также оказался командующий группировкой российских сил в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного возбуждения уголовного дела против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на Украине.