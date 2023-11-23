Песков оценил нынешний состав руководства европейских стран Песков: Кремль не ждет никакой реакции Запада на смерть Максудова

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нынешний состав руководства европейских стран своеобразным, передает ТАСС. Так он ответил на вопрос о том, ожидает ли Кремль реакции от Запада на смерть журналиста ВГТРК Бориса Максудова. По словам Пескова, власти стран Европы часто придерживаются двойных стандартов. Он добавил, что Кремль не ждет никакой реакции Запада на смерть репортера.

К сожалению, мы сейчас имеем дело с очень своеобразным составом руководства в европейских странах, которые не то что придерживаются откровенно, практически официально двойных каких-то стандартов — они вообще непонятно каких стандартов придерживаются. То, что не будет реакции, — да, к сожалению, я вынужден согласиться. Очевидно, что не будет, — сказал Песков.

О смерти Максудова утром 23 ноября сообщил журналист Владимир Соловьев. Он получил ранение накануне, когда украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по группе журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области.

Комментируя смерть Максудова, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Украина считает журналистов «законными целями» для ударов. Военный корреспондент Юрий Котенок, в свою очередь, отметил, что традицию атаковать журналистов ВСУ практикуют с 2014 года. По его словам, многие представители прессы, которые работали в прифронтовой зоне, специально не обозначали себя как журналистов, чтобы не стать целью ВСУ.