Песков оценил, может ли Меркель стать посредником между Россией и Украиной Песков заявил, что пока не видит перспектив Меркель стать посредником между Россией и Украиной

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Ангела Меркель

Трудно говорить о возможности экс-канцлера Германии Ангелы Меркель стать посредником между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Спикер Кремля напомнил, что она находится в отставке и не планирует продолжать заниматься политикой.

Мы слышали заявления, что она не собирается возвращаться к политической деятельности. Поэтому посмотрим, там видно будет, — сказал Песков.

Накануне Меркель заявила, что могла бы стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Однако она уточнила, что готова это сделать не сейчас, а на более поздних этапах его развития. Политик добавила, что незадолго до своего ухода с поста канцлера ФРГ она предпринимала попытки найти решение украинского кризиса, однако, по ее словам, они оказались тщетными.

Также экс-канцлер призналась, что ее отставка могла стать одной из причин нынешней эскалации конфликта на Украине. В одном из интервью она перечислила список возможных катализаторов кризиса, в котором фигурирует ее собственное решение.