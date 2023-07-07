Песков назвал причину падения курса рубля Песков: падение рубля связано с текущей конъюнктурой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Падение рубля связано со сложившейся конъюнктурой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, макроэкономические показатели России держатся на хорошем уровне, а потому Кремль не сомневается в стабильности экономики страны.

Призываем вспомнить недавнюю беседу президента с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие. Многообещающие и лучше, чем это могло бы прогнозироваться. <...> Все остальное — это дело текущей конъюнктуры, — сказал Песков.

Он отметил, что в ближайшее время российский лидер Владимир Путин не собирается проводить никаких совещаний на эту тему.

Курс доллара 6 июля на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей, достигнув очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. При этом курс евро впервые с марта 2022 года преодолел отметку в 100 рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль ослабляется во многом под влиянием внешней торговли, но его плавающий курс является благом для экономики РФ, а попытки повлиять грозят девальвацией. Она отметила, что нынешняя денежно-кредитная политика России эффективна. Глава ЦБ также призвала не выдумывать теорий заговора об ослабленном рубле в интересах бюджета.