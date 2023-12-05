Песков оценил инициативу Путина об амнистии осужденных женщин Песков: амнистию для женщин провести до конца года невозможно

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Дмитрий Песков

До конца года провести амнистию для некоторых категорий осужденных женщин невозможно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, по этому вопросу пока нет конкретики.

Вопрос амнистирования некоторых категорий женщин, отбывающих наказание, только предстоит рассмотреть, никакой конкретики по нему пока нет. Амнистия не может быть проведена до конца года, так быстро это сделать невозможно, — сказал он.

Амнистирование некоторых категорий осужденных женщин Путин допустил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое состоялось 4 декабря. Данная тема была затронута членом СПЧ Евой Меркачевой. Она попросила главу государства освободить из мест лишения свободы всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и имеющих несовершеннолетних детей. Наряду с этим речь шла о заключенных, которые впервые совершили подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения.

Путин также отметил, что большие наказания за ненасильственные преступления являются «спорными». Он предложил проработать этот вопрос в рамках улучшения законодательства.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предложение президента уже прорабатывается. Он отметил, что важно определить криминологические основания для освобождения заключенных.