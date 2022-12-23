Песков оценил идею списать с регионов затраты на мобилизацию Песков: предложение списать с регионов затраты на мобилизацию требует проработки по линии Минфина

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Предложение списать долги регионов в объеме направленных ими средств на мобилизационные мероприятия и поддержку новых территорий требует скрупулезной проработки по линии Минфина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Позиции по этому вопросу нет, потому что, конечно, прежде всего это требует очень-очень скрупулезной проработки по линии министерства финансов, — сказал Песков.

Ранее с такой инициативой выступил глава комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он также предложил разрешить регионам иметь долг выше разрешенного законодательством в случае, если долговая нагрузка обусловлена геополитическими факторами.

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые необходимо оперативно решать. По его словам, нужно модернизировать систему военкоматов и обеспечить войска качественной связью и оборудованием новейших моделей.