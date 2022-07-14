Песков оценил ход переговоров с ЕС по транзиту в Калининград Песков: работа с ЕС по транзиту в Калининград будет продолжена

Работа с ЕС по транзиту в Калининград через Литву будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, несмотря на решение проблемы, в ходе дальнейшего диалога по данному поводу необходимо решить ряд вопросов.

Работа и контакты в любом случае будут продолжаться, потому что все равно остается ряд вопросов, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога, — подчеркнул представитель Кремля.

С 18 июня Вильнюс остановил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза. В их числе стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икра и другие категории. В целом это составляет около 50% всего объема перевозок.

13 июля Еврокомиссия разрешила Москве провозить в Калининград попавшие под санкции грузы железнодорожными путями при условии контроля со стороны Литвы и категорически запретила использовать для этих целей автобаны. Самой Литве дополнительные пояснения по теме санкций не направлялись.