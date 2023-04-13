Песков объяснил значение понятия «патриотизм» Песков объяснил, что патриотизм подразумевает желание жить в своей стране

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Под патриотизмом понимается желание жить в своей стране и делать для нее лучшее, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил необходимость конструктивной критики и невозможность молчать, когда происходит что-то плохое, передает «Мастерская новых медиа».

[Патриотизм] это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать для нее только лучшее. Не вредить ей, — заявил Песков.

Ранее заслуженная артистка Мария Шукшина заявила, что в России произошло насаждение прозападных, либеральных ценностей. По мнению актрисы, в стране существует либеральная цензура, созданная по примеру Запада, из-за этого запрещается все, что направлено на подъем патриотизма среди населения, патриотические проекты поддерживаются недостаточно, а вместо них деньги выделяются на то, что разрушает личность. Поэтому необходимо вводить ограничения для деятелей культуры.