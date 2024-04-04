Песков объяснил желание Британии покинуть ЕСПЧ Песков: вопрос о выходе Британии из ЕСПЧ продиктован национальными интересами

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Европейский суд по правам человека в Страсбурге

Страны не хотят вредить своим интересам, состоя в международных организациях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Британии из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). По его словам, которые приводит РИА Новости, каждое государство принимает решение в пользу себя. Представитель Кремля отметил, что ряд подобных организаций «весьма сомнителен с точки зрения эффективности».

Если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают выводы и принимают решения в пользу себя, потому что ни одна страна не будет вредить своим национальным интересам в угоду неким международным организациям, — заявил Песков.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна может выйти из состава Европейского суда по правам человека. Он предположил, что это способно помочь остановить поток нелегальных мигрантов в страну.

Ранее лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции надо выйти из НАТО после слов президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. По его словам, глава страны ведет себя как психопат. В то же время глава Минобороны страны Себастьян Лекорню пояснил, что заявление французского лидера не означает участие национальной армии в боевых действиях.