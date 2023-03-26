Песков объяснил затянувшиеся переговоры Путина и Си Цзиньпина Песков: затянувшееся неформальное общение Путина и Си Цзиньпина говорит о настрое лидеров

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Затянувшиеся неформальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорят о настрое глав государств и о содержательности их общения, заявил в эфире канала «Россия 1» представитель Кремля Дмитрий Песков. В общей сложности беседа двух лидеров продолжалась почти 4,5 часа.

Безусловно, это неожиданно затянувшиеся мероприятия. Но это говорит о настрое двух руководителей, о доверительном духе и содержательности их общения, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, изначально не планировалось, что беседа Путина и Си Цзиньпина в первый день визита будет столь продолжительной.

Ранее Путин рассказал, что 20 марта, в первый день официального визита китайского лидера, после рабочего обеда он пригласил Си Цзиньпина в свою квартиру, где они сидели у камина, пили чай и обсуждали ситуацию в мире. Президент РФ также сообщил, что председатель КНР уделил особое внимание в том числе пекинскому плану мирного урегулирования конфликта на Украине.

Путин ранее также опроверг создание военного союза России с Китаем. Глава государства подчеркнул, что при этом Москва сотрудничает с Пекином в военно-технической сфере, но страны не скрывают этого, и отношения между ними прозрачны.