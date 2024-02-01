Песков объяснил, зачем Запад демонизирует Россию Песков: Запад демонизирует Россию, чтобы выбивать деньги из налогоплательщиков

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Дмитрий Песков

Страны Евросоюза намеренно демонизируют Россию и выставляют ее в образе врага ЕС, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это делается для того, чтобы выбивать больше денег из налогоплательщиков, передает ТАСС.

Ситуация очевидна. Это потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков, — подчеркнул Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал статью в The Wall Street Journal, в которой говорилось, что лидеры ЕС боятся конфликта с Россией в случае победы Москвы в противостоянии с Киевом. В материале указывалось, что по этой причине Евросоюз давит на Венгрию, чтобы та не блокировала выделение денег для Украины.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал членов организации одобрить увеличение Европейского фонда мира на €5 млрд для помощи Украине. На экстренном саммите он также пригрозил странам, которые откажутся от этой инициативы, заявив, что в противном случае им придется платить «более высокую цену».

Вместе с тем Bloomberg сообщил, что Евросоюз сможет предоставить Украине к 1 марта 600 тысяч артиллерийских снарядов вместо обещанного 1 млн. Собеседники агентства пояснили, что это связано с задержками производства и опасениями по поводу истощения запасов.