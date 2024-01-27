Песков объяснил, зачем в ФРГ вспомнили страшилку о русском медведе Песков: в ФРГ вспомнили страшилку о русском медведе из-за внутренних проблем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти ФРГ вспомнили страшилку о русском медведе, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, Германия столкнулась с экономическими трудностями, которые повлекли за собой социальные.

Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, будь то страны Прибалтики, будь то Германия, наверняка последуют еще какие-то страны — лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более в условиях, когда его разбудили, — сказал Песков.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность военного конфликта с Россией. В этой связи, считает он, Германии нужно вооружаться. Пе его словам, бригада ВС ФРГ должна быть размещена в странах Балтии.

Издание The Telegraph привело заявление Писториуса о том, что Германия не готова к противостоянию с Россией. При этом он отметил, что больше нельзя испытывать непоколебимую уверенность в том, что в регионе будет царить мир.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024-го с началом «активного наступления РФ на Украине».