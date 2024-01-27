«Фермеры выходят на улицы»: Песков о цели слов Писториуса о войне с РФ Песков: ФРГ страшилками про РФ отвлекает внимание жителей от собственных проблем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Германии страшилками про Россию стараются отвлечь внимание немцев от собственных проблем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ФРГ столкнулась с экономическими проблемами, которые повлекли за собой социальные, а на акции протеста вышли даже немецкие фермеры. Видео комментария опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Экономические проблемы налицо, значит, конкурентоспособность знаменитого германского производства падает, издержки растут экономические, социальная нагрузка растет, германские фермеры выходят на улицу... То есть, чаша терпения полностью переполнена. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации, ... — лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе, тем более, в условиях, когда его разбудили, — отметил Песков.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не готов защитить себя от проблем безопасности. При этом он считает, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в том, что в регионе будет царить мир.

До этого Писториус заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой. В этой связи, считает он, Германии необходимо вооружаться. При этом он указал на необходимость присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.

В свою очередь политолог Дмитрий Родионов считает, что западные политики и СМИ продолжают пугать общество угрозой нападения России и возможностью третьей мировой войны для оправдания роста военных расходов. Также, по его словам, «российская угроза» является обоснованием поддержки Украины.