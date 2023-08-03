Песков объяснил важность владения искусством убеждения для государства Песков: государство должно убеждать себя и граждан в своей правоте день и ночь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Государство должно отстаивать свои интересы и постоянно убеждать себя и граждан в своей правоте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа», такая работа должна вестись днем и ночью.

Их (россиян. — NEWS.ru) нужно убеждать, что то, что делает государство — это правильно. И надо отстаивать свои интересы перед другими странами, — сказал представитель Кремля.

Песков признал, что это очень сложный процесс, однако для этого требуется круглосуточно прилагать усилия, указал он. По словам пресс-секретаря, убеждать в своей правоте другую страну — это то же самое, что убеждать своего брата или сестру.

Также Песков рекомендовал официальным лицам в общении с народом перейти с «птичьего языка» на русский. В частности, представитель Кремля раскритиковал канцеляризмы, которыми чиновники часто злоупотребляют в публичных выступлениях. Песков констатировал, что иногда люди «просто расстраиваются» от этого, например, когда политики обращаются к ним на таком «языке», выступая по телевизору. Речь чиновника должна быть доступной для того, чтобы ее можно было легко пересказать, подчеркнул он.