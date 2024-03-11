Песков объяснил, в чем заключается «глубочайшая ошибка» Запада Песков назвал глубочайшей ошибкой попытки Запада нанести поражение России

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Намерение Украины и Запада нанести стратегическое поражение России является глубочайшей ошибкой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это подтверждается событиями на поле боя.

Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и ход развития событий, в первую очередь на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствует, — заявил Песков.

Он отметил, что призывы к переговорам, в том числе недавно прозвучавшие со стороны папы римского Франциска, в последнее время «натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны Киева». На Украине не допускают возможность для начала каких-либо переговорных процессов, подчеркнул Песков. Представитель Кремля предположил, что в этом вопросе Киев черпает поддержку из заверений ряда европейских стран делать и далее все возможное для «неминуемого» стратегического поражения России.

Ранее Песков заявил, что линия Франции на сколачивание коалиции стран, готовых направить войска на Украину, очень опасна. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Париж действует в целях нагнетания напряженности.

Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с комментариями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой речь шла о мирном урегулировании на Украине. По словам Пескова, по этому поводу пока говорить нечего, так как «непонятно, что это может быть за план».