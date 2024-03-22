Песков объяснил свои слова о фактическом превращении СВО в войну Песков: превращение СВО в войну де-факто не означает состояния войны де-юре

Фото: МО Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что его заявление о том, что специальная военная операция стала войной, не меняет статус конфликта с юридической точки зрения. Представитель Кремля подчеркнул, что по закону конфликт по-прежнему остается спецоперацией, передает ТАСС.

По сути, после того как коллективный Запад вступил [в конфликт], это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре, — объяснил Песков.

По его словам, конфликт фактически стал для России войной после того, как «коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт».

Песков в интервью aif.ru заявил, что Россия сейчас находится в состоянии войны. По его словам, боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада.

Кроме того, Песков заявил, что часть территории России де-факто оккупирована Украиной. По его словам, Россия не может допустить, чтобы на ее границах существовало государство, у которого документально зафиксировано намерение любыми методами отобрать у РФ Крым и территории новых регионов.