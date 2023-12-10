Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями Су-35 в ОАЭ Песков: Су-35 сопровождали борт Путина в ОАЭ ради безопасности и демонстрации

Фото: МО РФ

Одной из целей сопровождения истребителями Су-35 президентского борта во время визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты(ОАЭ) можно назвать демонстрацию отечественных самолетов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что российскую военную технику знают и любят в регионе.

Если абстрагироваться от основной задачи, то можно добавить, что демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая, — сказал Песков.

Он отметил, что основной причиной сопровождения борта президента истребителями были гарантии безопасности для российского лидера. Песков пояснил, что ОАЭ — страна стабильная и предсказуемая в этом плане, но этого нельзя сказать об окружающих государствах.

Ранее воздушный эскорт президента России из четырех Су-35 оценил служенный пилот России Юрий Сытник. По его словам, это послужило отличной рекламой истребителям, которые можно назвать идеальными для такой цели. Он пояснил, что хоть Су-35 и не являются самолетами пятого поколения, но по дальности полета и мощности вооружения они — лучшие в мире, и способны отразить любую атаку.