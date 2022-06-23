Песков объяснил снижение уровня поставок газа в Германию Песков объяснил снижение уровня поставок газа в Германию технологическими причинами

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Россия остается надёжным поставщиком энергоресурсов и не намерена останавливать их поставку в Германию, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нарушения в поставках российского газа объясняются исключительно технологическими причинами.

Существуют определенные технологические циклы обслуживания инфраструктуры. По этим циклам лучше получать информацию у «Газпрома». Россия была и остаётся весьма и весьма надёжным поставщиком энергоресурсов, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также призвал «не приплетать ко всему политику», напомнив, что снижение уровня поставок вызвано в том числе задержкой в работе немецкой компании Siemens, вовремя не вернувшей газоперекачивающие агрегаты из ремонта. Сообщалось, что турбина «по техническим причинам» отправились на ремонт на завод в канадском Монреале и теперь её не могут вернуть в связи с санкциями, введёнными Канадой в отношении России.

Ранее сообщалось, что, по мнению правительства Германии, Россия может полностью прекратить поставки газа в страну в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток». Это подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона: из-за проблем с «Северным потоком» импортеры вынуждены закупать недостающие объемы газа на спотовом рынке по более высоким ценам.