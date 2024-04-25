Песков рассказал о планах Путина на майские праздники Песков: у Путина есть рабочие планы на неделе между майскими праздниками

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У президента России Владимира Путина на следующую неделю запланированы рабочие мероприятия, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в графике главы государства при необходимости появятся и другие пункты, передает ТАСС.

С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы, но при необходимости появляются и другие рабочие планы, о которых мы вам будем своевременно сообщать, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента счел преждевременным называть определенные мероприятия. По его словам, все планы подвижны и «все корректируются». Песков добавил, что впереди еще половина недели, напомнив, что суббота также будет рабочим днем.

Первые майские праздники в этом году продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. После праздники продлятся с 9 по 12 мая.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оказание поддержки семьям с детьми является личной темой для Путина. По ее словам, глава государства уделяет особое внимание выполнению социальных обязательств перед соотечественниками и принимает непосредственное участие в разработке различных мер.