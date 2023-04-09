Песков объяснил разницу между Россией и США Песков: США призывают жить по их правилам, а Россия — по международному праву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

США призывают всех жить по их правилам, а Россия — по международному праву, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Именно в этом, по мнению пресс-секретаря президента РФ, заключается разница: американцы желают видеть, как «пляшут под их дудку».

Американцы всех призывают жить по правилам, а мы призываем всех жить по праву, по международному праву. Это разные вещи, потому что право имеет универсальный характер, а правила кто-то устанавливает. И как раз американцы считают, что все должны плясать под их дудку. И жить по тем правилам, которые они, американцы, устанавливают, — сказал Песков

Он добавил, что США и Британия обладают монополией на мировые СМИ. Как убежден Песков, любые посягательства на нее приводят к «обостренной аллергии» и истерике.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерным намерение Вашингтона провести «саммит за демократию». Дипломат заявила, что такие мероприятия США являются неоколониальной политикой в отношении западных коллег, а репутация Соединенных Штатов Америки в вопросах защиты демократических свобод не вызывает доверия.