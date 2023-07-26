Песков объяснил причины сокращения числа участников саммита Россия — Африка Песков связал сокращение числа участников саммита Россия — Африка с давлением Запада

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Число участников саммита Россия — Африка сократилось из-за давления, оказанного на руководства этих стран Западом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, на это также повлиял плотный график некоторых лидеров, планировавших принять участие в мероприятии.

Песков подчеркнул, что Москва возмущена оказываемым на Африку давлением, направленным на их склонение к неучастию в саммите. При этом пресс-секретарь президента выразил уверенность в успешном проведении мероприятия.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявил, что Владимир Путин проведет отдельные встречи с каждым лидером африканских стран, прибывшим на саммит. По его словам, в общей сложности ожидается участие 17 руководитель держав Африки. Среди них указываются президент Египта, а также главы Уганды, Зимбабве, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии.

Как сообщалось ранее, власти Санкт-Петербурга приняли решение перевести горожан на удаленный формат работы в преддверии саммита Россия — Африка, который пройдет в Северной столице. По словам Дмитрия Пескова, Кремль поддерживает такие меры, так как прибытие в город иностранных политиков повысит нагрузку на транспортную сеть.