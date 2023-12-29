Песков объяснил причины популярности Путина Песков связал популярность Путина среди россиян с консолидацией общества

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Президент России Владимир Путин

Высокая популярность президента России Владимира Путина среди граждан обусловлена консолидацией общества и общей поддержкой линии главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, поддержка президента всегда оставалась высокой, что подтверждается результатами опроса.

Согласно результатам исследования, проведенным ВЦИОМ, уровень поддержки Путина вырос на 0,3 процентного пункта и составил ровно 80%. По словам Пескова, в полученных аналитиками результатах нет ничего удивительного или нового, так как Путин всегда пользовался популярностью среди граждан.

В текущем году очевидно, что он стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Это не первый опрос, который подтверждает такую высокую оценку, — объяснил Песков.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин был признан главным политиком 2023 года по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ. За главу государства проголосовали 55% респондентов. В тройку лидеров также попали глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.