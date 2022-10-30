Песков назвал условие для переговоров Путина и Байдена Песков: переговоры Путина и Байдена могут пройти, если США прислушаются к озабоченностям РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом могут состояться, но только при условии, если в США прислушаются к озабоченностям РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его мнению, американские власти должны сами прийти к решению сесть за стол переговоров.

В ходе интервью ведущий поинтересовался у представителя Кремля, что могло бы стать платформой для переговоров двух лидеров.

Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям. То есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: «То, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но может быть все-таки стоит сесть с ними за стол переговоров?» — сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить переговоры с российским лидером, который в настоящее время «действует жестоко». Он уточнил, что если бы его встреча с Путиным состоялась, то он хотел бы обсудить судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил, что заявления Байдена о неготовности вести переговоры с Путиным не усложняют международную обстановку. По его мнению, в самом Вашингтоне обстановку довели до такого состояния, что хуже быть уже не может. Россия, подчеркнул Лавров, не уклоняется от контактов с США. При этом никто пока не предложил вменяемых инициатив.