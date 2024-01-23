Песков объяснил претензии Киева на российские территории Песков назвал претензии Украины на территории РФ попыткой скрыть свои проблемы

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Дмитрий Песков

Претензии Украины на российские территории представляют собой попытку закамуфлировать проблемы руководства страны и лично президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Корреспондент поинтересовался у представителя Кремля, стоит ли относиться к подобным действиям властей Украины как к очередной глупости.

Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет, — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, Зеленский желает вернуть ситуацию к тем временам, когда ему давали «безграничное количество денег» и неограниченное число снарядов, однако «этого больше не будет». Также Песков указал на то, что Зеленский хочет походить на Путина, «чтобы его поддерживал народ». Однако, как полагает пресс-секретарь президента РФ, «все больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, киевский режим что-то делает не так.

По словам Пескова, «несостоятельность потуг» Зеленского, заявляющего о претензиях на российские территории, видна «невооруженным глазом». При этом «ситуация для Киева будет становиться все тяжелее», а Россия продолжит специальную военную операцию «до того момента, когда будут выполнены все задачи», резюмировал представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель политик назвал Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.