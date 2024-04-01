Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль Песков: Путин поздно приезжает в Кремль, чтобы не создавать пробки

Президент России Владимир Путин иногда в позднее время приезжает в Кремль, чтобы не создавать пробки в час пик на дорогах столицы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он объяснил появившиеся в воскресенье вечером сообщения о том, что российский лидер прибыл в резиденцию около 23:00, передает RG.RU.

Вчера сообщили в интернете, что Путин вечером приехал в Кремль. Он действительно иногда так делает, потому что когда кремлевский график, Путин предпочитает вечером, когда не такое напряженное движение, чтобы не создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей. Поэтому он поздно вечером приезжает, что он вчера и сделал, — сказал Песков.

Ранее он рассказал, что Путин после террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не спал всю ночь. По словам представителя Кремля, с главой государства постоянно связываются руководители силовых структур. При этом на следующее утро Путин записывал обращение к россиянам после полностью бессонной ночи.

До этого пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин полностью пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокусе». Как отметил Песков, если на лице президента не видно слез, это не означает, что ему не больно.