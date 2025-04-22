Песков ответил на вопрос о поездке на похороны папы римского Песков: в Кремле еще не решили, кто от России поедет на похороны папы римского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пока неизвестно, кто будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, решение, кто от Москвы отправится на траурные мероприятия, пока не принято.

Пока не могу вам сказать, еще не принято решение, — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента пообещал проинформировать, когда будет известно, кто представит Москву на траурной церемонии. Других комментариев Песков не дал.

Папа римский Франциск ушел из жизни в 88 лет в понедельник, 21 апреля, на следующий день после православной Пасхи. В память о нем многие страны провели церковные службы.

Американские журналисты допустили, что президент США Дональд Трамп приедет в Ватикан, чтобы проститься с папой римским. Знакомые с графиком главы Белого дома источники подтвердили намерения лидера. Траурные мероприятия должны пройти с пятницы по воскресенье. Местом проведения будет собор Святого Петра.

Ранее пресс-служба Святого престола опубликовала первые кадры скончавшегося папы римского в гробу. На снимках видно, как Франциск лежит в традиционном облачении с белой митрой на голове и в красной накидке.