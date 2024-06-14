Песков объяснил, почему Зеленский неверно понял предложение Путина Песков: Путин представил комплексную мирную инициативу РФ, а не ультиматум

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД России представил мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине, а не выдвинул ультиматум, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с «Известиями». По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский неверно понял предложение российского лидера.

Это (утверждение о том, что Путин выдвинул ультиматум. — NEWS.ru) неверное понимание однозначно, это именно мирная инициатива, — сказал он.

Песков пояснил, что инициатива Путина представляет собой «комплексное, очень глубокое и конструктивное» предложение. По его словам, речь идет о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности.

Ранее сегодня, 14 июня, Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Но перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Зеленский, комментируя предложение Путина, заявил, что оно представляет собой «ультимативное послание». По его словам, оно не отличается от предыдущих и этому не стоит доверять.