Песков объяснил, почему украинскую власть называют режимом Песков: сутью киевского режима является ущемление прав русских

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Украинскую власть называют режимом неспроста, ведь ее суть — ущемление русских, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что у русских нацменьшинств никаких прав на Украине быть не может. В комментарии журналисту «России 1» Павлу Зарубину Песков отметил, что подобные экстремистские заявления звучат из Киева не в первый раз. Фрагмент интервью журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста это делаем. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских. Только в режиме могут быть такие заявления, — ответил Песков.

Ранее заявление Стефанчука также прокомментировал военкор Александр Коц, отметив, что на Украине проживает «уверенное русское большинство». По его словам, согласно исследованиям, думают и говорят по-русски около 90% населения. Запросы в интернет-поисковиках граждане также делают на русском языке, и даже статьи в Сети читают на нем, отметил Коц.

До этого Стефанчук объявил, что на Украине «нет и не может быть» никаких русских национальных меньшинств. Но при этом он призвал ущемлять права русских, проживающих в стране.