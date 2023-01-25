Песков объяснил, почему стрелки Часов Судного дня перевели вперед Песков объяснил перевод стрелок Часов Судного дня чрезвычайно напряженной ситуацией

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил перевод стрелок «Часов Судного дня» ближе к апокалипсису на десять секунд тем, что ситуация в мир стала чрезвычайно напряженная, передает РИА Новости. По его словам, перспективы развития событий пока не предусматривают разрядки.

Ситуация, в целом, действительно тревожная. Если говорить о ситуации, которые мы фактически имеем, то она чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом той линии, которая была избрана НАТО под руководством США, пока не сулят каких-либо элементов к разрядке. Надо трезво смотреть в глаза этой напряженности и отдавать себе отчёт, что происходит. Это накладывает на нас обязанность быть внимательными, быть особенно начеку и принимать соотвествующие меры, — сказал Песков.

Ранее в Бюллетене ядерных исследований сообщили, что стрелки на символических Часах Судного дня, которые отсчитывают условное время до возможного конца света, сдвинулись на десять секунд вперед. Теперь часы показывают 90 секунд до наступления «ядерной полуночи» — «точке ядерного апокалипсиса». Причиной сдвига стрелок стала эскалация конфликта на Украине. При переводе часов ученые учитывают политические, технологические, эпидемиологические и климатические угрозы.