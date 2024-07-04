Песков объяснил, почему Стамбульские договоренности остаются не у дел Песков: Киев отвергает идею переговоров на основе Стамбульских договоренностей

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Дмитрий Песков

Стамбульские договоренности могли бы стать базой для начала переговоров Москвы и Киева, однако украинская сторона отвергает их, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле находят недальновидным решение Запада отказаться от плана мирного урегулирования конфликта, передает ТАСС.

Стамбульские договоренности могут стать базисом для переговоров, но Украина их отвергает, — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ уточнил, что указанные договоренности могут быть только основой для диалога. Как подчеркнул Песков, это не означает, что прописанные условия остаются в силе по каждому пункту.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности по Украине остаются «на столе». Глава государства также подтвердил, что они могли бы стать основой для новых переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса и по-прежнему готова к дипломатическому урегулированию ситуации.

Вместе с тем российский лидер обратил внимание, что украинский кризис возник в результате «бесцеремонной и авантюрной» политики США и их сторонников. Путин напомнил, что от переговоров публично отказалась именно Украина. Причем, указал президент, украинские официальные лица прямо заявляли, что решение было принято по указанию из Лондона.