Песков объяснил, почему россияне доверяют Путину Песков заявил, что россияне доверяют Путину за счет его бэкгрануда

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Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин имеет дар убеждения, а потому россияне ему доверяют, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин не бывает голословным — если он что-то пообещал, то он это сделает, и его бэкграунд доказывает это, передает ТАСС.

Для того, чтобы иметь эту силу убеждения, надо не только разбираться, что реализуемо, что нет. Нужно иметь бэкграунд с точки зрения доверия. У Путина этот бэкграунд заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он говорит, он это делает, — поделился мнением Песков.

В качестве примера представитель Кремля привел случай из нулевых годов, когда на посту президента был Дмитрий Медведев, а Путин занимал должность премьер-министра. Песков рассказал, как Путин приехал в российское село, где у жителей сгорели дома, документы и прочие вещи. Он пообещал им, что через два месяца все будет восстановлено, и выполнил свое обещание.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», в августе доверие к президенту России Владимиру Путину среди россиян снизилось с 79% до 77% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом работой правительства опрошенные довольны меньше, чем деятельностью главы государства.