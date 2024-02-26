Песков объяснил, почему Путин не встретится с Эрдоганом до выборов в России Песков: Путин не будет встречаться с Эрдоганом до выборов из-за плотного графика

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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до окончания выборов главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит агентство «Интерфакс», отказ от проведения встречи связан с напряженным графиком Путина. При этом Песков подчеркнул, что Москва готовится к контактам между странами на высшем уровне.

До выборов — нет, [не встретятся]. До выборов достаточно сжатый и напряженный график у президента, да и у господина Эрдогана весьма напряженный, — заявил Песков.

В настоящее время точная дата проведения встречи между главами государств неизвестна. Однако Песков отметил, что ее проведут тогда, когда она будет вписываться в график двух президентов.

О возможной встрече Путина и Эрдогана до выборов Песков заявил 14 февраля. Тогда он отметил, что российская сторона готовится к визиту президента России в Турцию, однако сроки проведения встречи не были определены.

Как сообщалось ранее, президент России позвонил турецкому коллеге, чтобы поздравить его с юбилеем. В 2024 году Эрдогану исполнилось 70 лет. Помимо поздравления, Путин также обсудил с главой турецкого государства двусторонние отношения между Москвой и Анкарой.