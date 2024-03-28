Песков объяснил, почему Путин не приехал к «Крокусу» после теракта Песков назвал нецелесообразной поездку Путина к «Крокусу» после теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездка президента Владимира Путина к подмосковному концертному залу «Крокус Сити Холл» в первые дни после теракта нецелесообразна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, присутствие главы государства на месте трагедии препятствовало бы работе оперативного штаба.

В эти [первые] дни совершение каких-то ознакомительных поездок нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте, — сказал Песков.

Говоря о семьях погибших и пострадавших, пресс-секретарь главы государства отметил, что с ними организована «плотная работа» со стороны соответствующих служб. Кроме того, в короткие сроки им уже стали поступать выплаты от властей, добавил он. При этом встречи с родственниками жертв пока в планах у президента нет, уточнил Песков.

Если какие-то контакты будут необходимы, мы вас (журналистов. — NEWS.ru.) проинформируем, — заключил представитель Кремля.

Путин обратился к россиянам на следующий день после теракта в «Крокусе». Он заявил, что по всей стране будут введены антитеррористические меры. По словам главы государства, важно не допустить новых атак. Он подчеркнул, что страна не раз проходила через тяжелейшие испытания.

Журналист Павел Зарубин в свою очередь опубликовал видеозапись работы президента в первые минуты и часы после теракта. По словам обозревателя ВГТРК, главе государства докладывали о ситуации с первых минут происшествия, он следил за каждым этапом расследования.