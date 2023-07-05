Песков объяснил, почему не возбуждено дело о покушении на Милашину Песков: поручение возбудить уголовное дело о покушении на Милашину дано, надо подождать

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Дмитрий Песков

Поручения возбудить уголовное дело о покушении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне даны, однако надо подождать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент ведется необходимая работа.

Вы видите, что были даны все поручения председателю Следственного комитета и работа сейчас ведется. Давайте просто дождёмся. Вся реакция была озвучена и все действия сейчас предпринимаются, — сказал Песков.

Милашина и Немов были избиты в Грозном, куда приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Инцидент произошел 4 июля.

По словам журналистки и адвоката, около пяти часов утра по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины. Вооруженные люди вывели их из салона и избили, в том числе ногами по голове. Милашину и Немова госпитализировали с множественными ушибами. Нападавшие сломали журналистке пальцы, а адвоката, предположительно, ранили ножом в ногу.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.