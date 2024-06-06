Песков объяснил, почему не показывает Путину карикатуры на него Песков: Путину показывают только талантливые карикатуры на него

Фото: Анна Горбань/РИА Новости

Дмитрий Песков

Российскому лидеру Владимиру Путину показывают только талантливые карикатуры на него из западных СМИ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, большая часть такого творчества является однотипной.

Много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем, — отметил пресс-секретарь президента.

В среду, 5 июня, глава государства во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств отреагировал на карикатуры, которые рисуют на него на Западе. Он с иронией сказал, что «правильно они рисуют», и добавил: «Пусть боятся, правильно». Встреча с руководителями крупнейших международных СМИ продлилась более трех часов и стала первой с начала специальной военной операции.

Владимир Путин посетил выставку «Поэт и царь» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Выставка повествует о взаимоотношениях Пушкина с императорами и великими князьями. Среди экспонатов — личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы и мемориальные предметы членов императорской семьи.