Песков объяснил, почему многие лидеры СНГ на саммите выбрали машины «Аурус» Песков: в РФ достаточно машин «Аурус» для всех лидеров на саммите в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский автомобиль представительского класса Aurus «Сенат»

На неформальном саммите в Санкт-Петербурге почти все лидеры стран СНГ решили воспользоваться российскими автомобилями «Аурус», рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, это стало возможным, поскольку произведено достаточное количество таких машин.

Уже, видимо, достаточно произвели, чтобы даже на таких многосторонних мероприятиях всех лидеров обеспечить нашими отечественными машинами, — сказал Песков.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоялась 7 октября в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце. Песков сообщал, что в этот день у президента России Владимира Путина были запланированы международные телефонные разговоры.

7 октября глава страны отметил свой 70-й день рождения. Некоторые лидеры стран СНГ приехали в Санкт-Петербург с подарками. Так, например, белорусский лидер Александр Лукашенко подарил российскому лидеру трактор BELARUS-1523.3, оснащенный сеялкой. Такой подарок он объяснил тем, что главы Союзного государства «будут сеять хлеб и отправлять в Европу, чтобы они не голодали и не воровали зерно на Украине».