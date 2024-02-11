Песков объяснил, почему Карлсон не задал Путину ни одного острого вопроса Песков: Карлсон понимал, что на жесткие вопросы Путину получит «острые отповеди»

Американского журналиста Такера Карлсона на Западе обвинили в том, что он не задал острых вопросов президенту России Владимиру Путину, обратил внимание представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако репортер вел себя корректно и не стал обострять обстановку вызывающими формулировками, зная, что в ответ услышит острые отповеди, уточнил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Карлсона обвиняют в том, что он задал ни одного острого вопроса. Я скажу так, что, наверно, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять, хотя все темы он обозначил, весьма корректно, как полагает журналисту в беседе с главой государства, тем более такого как Россия. Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отпооведи. Многоим это могло бы не понравиться, — отметил Песков.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью Такеру Карлсону, который сам обратился с таким предложением. По словам представителя Кремля, еще до интервью были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков уточнил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».

Пресс-секретарь президента РФ также выразил мнение, что интервью Путина является хорошей возможностью быть услышанным на Западе. Он отметил, что в западных странах крупнейшие СМИ находятся под контролем англосаксов.