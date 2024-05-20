Песков объяснил, почему Иран не пригласил Россию на похороны Раиси Песков: традиции Ирана не допускают международное присутствие на похоронах

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Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Ибрахиме Раиси

Тегеран не приглашал российских официальных лиц на прощание с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, традиции страны не предусматривают международное присутствие на похоронах.

Традиции похорон не предусматривают каких-то таких с участием международных представителей церемоний. Поэтому тоже никакой информации на этот счет от наших иранских друзей мы не имеем, — заявил Песков.

Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Кроме него и министра иностранных дел, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя главы МИД Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи в связи с гибелью Раиси. Российский лидер подчеркнул, что его коллега был выдающимся политиком, который посвятил жизнь служению Родине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил соболезнования по случаю трагедии. Политик отметил, что уход Раиси — невосполнимая утрата для всех.