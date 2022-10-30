Песков объяснил, почему договоренности с Зеленским ничего не стоят Песков: договоренности с Зеленским ничего не стоят, решающий голос — за Вашингтоном

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским ничего не стоят, поскольку решающее слово всегда остается за Вашингтоном, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, опыт показал, что власти США могут в любой момент отменить решения Киева.

Достигать с Зеленским каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально. <...> Решающий голос — за Вашингтоном, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом могут состояться, но только при условии, если в США прислушаются к озабоченностям РФ. По мнению Пескова, американские власти должны сами прийти к решению сесть за стол переговоров.

До этого журналист Дэвид Игнатиус заявил, что необходимость диалога между Вашингтоном и Москвой «вопиюще очевидна». По его словам, США должны показать России, что хотят избежать прямого конфликта и не стремятся ее уничтожить.

Обозреватель Хью де Сантис, в свою очередь, призвал американские власти надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он возобновил прерванные весной переговоры с Россией. Он подчеркнул, что интересы Запада в сфере безопасности не ограничиваются Украиной.