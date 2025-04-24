Песков объяснил перенос сроков оглашения послания Путина Федсобранию Песков: Путин огласит послание Федеральному собранию в более поздний срок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Дата оглашения в 2025 году послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию еще не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, мероприятие сдвигается на более поздний срок в том числе в связи с рабочим графиком главы государства.

Оно (послание. — NEWS.ru) сдвигается и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков заверил, что, как только президент определит дату своего обращения, Кремль обязательно об этом проинформирует. Путин впервые обратился к Федеральному собранию 8 июля 2000 года. Оглашение состоялось в Мраморном зале Кремля. Оно длилось 48 минут 58 секунд и носило название «Какую Россию мы строим».

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин примет участие в мероприятиях с бойцами СВО на День Победы. Так он ответил на вопрос, планирует ли президент встретиться с участниками спецоперации в преддверии 9 Мая. При этом, по словам Пескова, у главы государства запланированы и другие события.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп захотел встретиться с Путиным в мае этого года. Однако, по словам хозяина Белого дома, вряд ли эти переговоры пройдут во время его поездки в Саудовскую Аравию с 13 по 16 мая.