Песков объяснил отказ комментировать потери ВС России Песков: говорить о числе погибших российских военных может только Минобороны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Кремль не распространяет информацию о потерях среди военнослужащих Вооруженных сил России во время проведения специальной военной операции на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие сведения предоставляет исключительно Министерство обороны, передает ТАСС.

В Кремле не дают информации на этот счет, эта информация у нас дается только со стороны Министерства обороны, — заявил Песков.

Говоря о том, почему Россия не публикует сведения о потерях на Украине, представитель Кремля объяснил это существованием закона о государственной тайне. Кроме того, он напомнил об особом режиме распространения информации в условиях специальной военной операции.

Это объяснимо абсолютно, а в остальном — это исключительно прерогатива Министерства обороны, — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента также подтвердил информацию азербайджанских СМИ о начале вывода российских миротворцев из Карабаха. По словам Пескова, это действительно так.

Кроме того, он признал наличие проблем в расчетах между Россией и Китаем. Песков отметил, что власти обоих государств находятся в плотном диалоге и продолжают искать варианты хеджирования рисков.