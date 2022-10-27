Киев отказался от переговоров с Россией по указу Вашингтона, это совершенно очевидно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил, что якобы президент РФ Владимир Путин просил передать главе Украины Владимиру Зеленскому сообщение о готовности России к переговорам.

При этом, президент подчеркнул, что, ну очевидно, что подобное нежелание вести переговоры и отказ от уже согласованных пониманий произошел явно по указу. По указу Вашингтона, это совершенно очевидно, — сказал представитель Кремля.