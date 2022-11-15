Песков объяснил, остался ли Херсон в составе области после ухода ВС России Песков: Херсон по-прежнему является столицей области

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Херсон несмотря ни на что продолжает оставаться столицей Херсонской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, никаких других решение после подписания закона о вхождении субъекта в состав России не принимались, передает ТАСС.

Каких-либо иных решений не принималось, - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, остается ли Херсон столицей Херсонской области после ухода ВС РФ.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.

До этого Суровикин в докладе Шойгу заявил, что с августа по октябрь армия Украины потеряла свыше 12 тысяч военнослужащих, 9,5 тысячи из них были убиты на Херсонском направлении. По сведениям Суровикина, потери российской стороны на Херсонском направлении оказались в 7–8 раз меньше, чем у ВСУ.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Он выступил перед украинскими силовиками и заявил, что Украина движется вперед и готова к миру. Украинский лидер поблагодарил НАТО и других союзников Киева за поддержку.