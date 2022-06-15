Песков объяснил, на каких принципах будет строиться диалог России и США Песков: диалог между Россией и США необходим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диалог между Россией и США необходим, однако должен строиться на определенных взаимовыгодных условиях, считает представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что в основу взаимодействия должны лечь принципы взаимного уважения и неделимости безопасности, передает РИА Новости.

В будущем нам все равно придется общаться. Америка никуда не денется, Европа никуда не денется, поэтому как-то нам с ними общаться придется. Но это будет общение, основанное исключительно на принципах взаимного уважения, неделимости безопасности, учета взаимных обеспокоенностей и взаимной выгоды только, — сказал Песков.

Песков также заявил, что вернуться к «духу» встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве, когда возникла надежда на налаживание отношений двух стран, едва ли возможно. Тем не менее он подчеркнул, что должен быть сформирован новый режим общения.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой достигли критической точки и зашли в тупик. Дипломат уверен, что предпосылок выправления отношений двух стран на сегодняшний день нет.