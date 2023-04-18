Песков объяснил, кому задавать вопросы о поиске призывников по видеокамерам Песков: использование видеокамер для поиска столичных призывников — вопрос к Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос об использовании видеокамер для определения места жительства московских призывников, передает ТАСС. Ранее военный комиссар столицы полковник Максим Локтев пояснил, что основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации.

Это не наша прерогатива, этим занимается Министерство обороны и подведомственные ему военкомы. Поэтому нужно туда обращать эти вопросы, — сказал Песков.

Локтев отмечал, что при наличии информации о месте жительства гражданина оповестить его о явке в военкомат будет несложно. Он также пообещал, что солдат-срочников в рамках призывной кампании 2023 года не будут направлять в зону проведения специальной военной операции.

Тестовая рассылка оповещений граждан о явке в военные комиссариаты через «Госуслуги» начнется уже в период нынешнего весеннего призыва, сообщал также военком. Минцифры же указало, что оснований для рассылки именно электронных повесток через портал сейчас нет.

Военный призыв начался в России 1 апреля. На военную службу должны быть призваны 147 тысяч человек.