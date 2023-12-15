Песков объяснил, какого президента США хочет видеть Путин Песков: Путин готов работать с президентом США, который относится к РФ осторожно

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Президент России Владимир Путин готов работать с любым американским лидером, который считает, что к РФ необходимо относиться осторожно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью NBC News. По его словам, в администрации Вашингтона также должны начать понимать значимость диалога и учитывать озабоченности Москвы. В целом можно сказать, что Путин предпочтет президента США, который более конструктивен, чем Джо Байден, добавил Песков.

С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией, и учитывать все ее озабоченности, — объяснил Песков.

Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США. По его словам, эта страна представляет собой важную составляющую всего мира, но она должна научиться уважать других.

Также Путин подчеркнул, что «имперская политика» Вашингтона мешает им самим. По словам президента, в общественном сознании Штаты «должны вести себя как империя»: если страна начинает кому-то уступать, то электорат воспринимает это как «провал или пробел», поэтому элиты вынуждены себя так вести.