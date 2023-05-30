Песков объяснил, как Россия будет представлена на саммите БРИКС Песков: Россия на саммите БРИКС будет представлена на должном уровне

Фото: kremlin.ru

Участники встречи лидеров БРИКС, 2019 год

Российская сторона примет участие в саммите БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на должном уровне, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва придает огромное значение развитию данного формата интеграции.

Россия будет на должном уровне принимать участие в этом саммите. <...> Россия придает огромное значение развитию этого формата интеграции, — сказал спикер Кремля.

Саммит БРИКС пройдет 15 августа в южноафриканском Дурбане.

МИД ЮАР 30 мая заявил, что гарантирует предоставление дипломатического иммунитета для всех участников встречи министров в августе в стране. Однако дипломатический иммунитет для участников встречи и саммита БРИКС не распространяется на ордеры международных судов.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия считает БРИКС важным объединением и будет активно в нем участвовать. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение на саммит организации. Соответствующие решения будут приниматься ближе к дате встречи.