Песков объяснил, как Путин на самом деле относится к теракту в «Крокусе» Песков: Путин пропускает через себя трагедии, подобные теракту в «Крокусе»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин полностью пропускает через себя трагедии, подобные террористической атаке на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, если на лице российского лидера не видно слез, это не означает, что ему не больно.

Глава государства пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами, — пояснил Песков.

30 марта у концертного зала «Крокус Сити Холл» началась панихида по жертвам теракта. Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома перед началом богослужения прочитал слова соболезнования от патриарха Кирилла. Корреспондент NEWS.ru показал кадры с места событий.

По последним данным, количество пострадавших в результате теракта в «Крокусе» возросло до 551 человека, известно о 144 жертвах террористической атаки. Среди погибших числятся 15 детей.