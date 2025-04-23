Песков объяснил, чего не стоит делать в вопросе украинского урегулирования Песков заявил, что наброски урегулирования на Украине нельзя выносить на публику

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Дмитрий Песков

Наброски вариантов урегулирования конфликта на Украине не могут выноситься на публику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, они должны обсуждаться в «режиме тишины», передает ТАСС. Так Песков прокомментировал публикации СМИ о разных мирных предложениях.

Очень много появляется разных вбросов в СМИ. Вы понимаете, что любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными. Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что по этой причине работа ведется в дискретном режиме и должна проходить в режиме тишины, из чего и исходит Россия. Пресс-секретарь главы государства призвал аккуратно относиться к информационным вбросам. Песков высказал такое мнение на фоне публикаций о якобы готовности РФ заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Москва продолжает взаимодействовать с Вашингтоном. Песков отметил, что контактов с Европой и Украиной пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ объяснял, что встреча в Лондоне по украинскому урегулированию сорвалась из-за разных позиций делегаций. В переговорах должны были участвовать представители США, стран Европы, а также Украины.