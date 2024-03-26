Песков объяснил, как бороться с угрозой безопасности россиян Песков: РФ должна нивелировать военный потенциал Киева ради безопасности граждан

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Дмитрий Песков

Россия должна сделать все возможное, чтобы нивелировать военный потенциал Украины, угрожающий безопасности граждан страны, заявил aif.ru представитель Кремля Дмитрий Песков. В частности, это касается россиян, проживающих в новых субъектах РФ, уточнил он.

Давайте исходить из того, о чем говорит президент: у нас появились четыре новых субъекта Федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной, — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Россия не может допустить существования на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов.

До этого Песков объяснял, что создание санитарной зоны на границе с Украиной необходимо для того, чтобы враг не мог наносить удары по объектам в России. По словам представителя Кремля, такая мера, заявленная президентом РФ Владимиром Путиным, способна обезопасить российские приграничные регионы.

Кроме этого, глава РФ допустил, что власти страны с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент могут создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону». Преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, будет затруднительно, уточнил президент.